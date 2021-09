Il quartiere San Paolo vive lo sport con i tornei della gentilezza e la boa

Domenica 19 settembre, in occasione anche del saluto al parroco Don Gianni, i campi sportivi della Parrocchia San Paolo si animeranno dalle ore 16 alle 19 con partite di calcetto, beach volley e pallavolo, per grandi e piccini. Le sfide prendono il nome dei “Tornei della gentilezza”, dall’omonima panchina inaugurata a inizio estate presso i campi dall’ASD Oratorio San Paolo. L’iniziativa rientra all’interno della manifestazione “Cuneo vive lo sport” promossa dal Comune di Cuneo.



Per accedere alle attività è necessario il Green Pass dai 12 anni in poi.



Per info contattare Gabriele Farina (cooperativa Emmanuele) cell. 327 691 8662.



Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).



Per maggiori informazioni o per dare un contributo e un punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattare



sanpaolo-cuneonuova@laboacuneo.it

www.laboacuneo.it

Coordinatore progetto: Marina Marchisio – cell. 328 540 8009