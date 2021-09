La Regione Piemonte a Cheese 2021

Da venerdì 17 settembre a lunedì 20 settembre torna Cheese 2021 a Bra (Cn), la kermesse internazionale dei formaggi a latte crudo e dei latticini, organizzata da Slow Food e Città di Bra con il sostegno di Regione Piemonte. Con il claim Considera gli animali la tredicesima edizione vuole puntare l’attenzione in particolare sul benessere degli animali da cui deriva la materia prima per la produzione dei latticini.

L’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione sottolinea l’importanza di condividere il tema di Cheese in difesa del benessere degli animali non solo appartenenti alla realtà lattiero casearia ma anche delle api per il ruolo fondamentale che ricoprono nella conservazione delle biodiversità. Inoltre attraverso la manifestazione si rinnova l’occasione per i produttori piemontesi d’alpeggio insieme ai produttori di pianura di promuovere i prodotti lattiero caseari del Piemonte che si distinguono per tipicità e qualità.

La Regione è presente in piazza Spreitenbach, con l’Area Piemonte allestita dall’Assessorato regionale all’Agricoltura in collaborazione con DMO-VisitPiemonte e ARAP, l’Associazione regionale allevatori Piemonte. Qui ci sono lo spazio incontri, gestito in collaborazione tra Regione Piemonte, ONAF Organizzazione assaggiatori formaggi/Consorzio Alte Terre e Slow food, con un programma giornaliero di convegni e degustazioni con i produttori, e di attività educative per le scuole e le famiglie a cura delle fattorie didattiche; l’area animali a cura di ARAP, che espone capre e maiali di razze piemontesi; il container della Regione Piemonte che accoglie i visitatori per le degustazioni a cura dell’Enoteca regionale Acqui Terme.

Al centro della piazza è presente inoltre l’area dedicata al Programma di sviluppo rurale, proposto attraverso momenti di animazione con performances in loco di artisti di strada. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

I produttori piemontesi sono presenti nel mercato italiano e internazionale di Cheese aperto dalle ore 10 alle ore 20,30

Venerdì 17 settembre l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte partecipa alle ore 10,30 alla cerimonia ufficiale di inaugurazione e a seguire agli eventi in programma nell’Area Piemonte.

Per l'edizione 2021 Trenitalia mette a disposizione 20 treni aggiuntivi rispetto al normale orario nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per consentire di raggiungere più facilmente la manifestazione. Gli orari sono consultabili sul sito Trenitalia.