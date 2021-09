“La sindrome di Peter Pad" va in scena a Racconigi

Nell’ambito del progetto “Libera il libro” ( sistemi non convenzionali di avvicinamento alla lettura), reso possibile dal contributo della Fondazione CRC, sabato 25 settembre, presso la Chiesa sconsacrata di Santa Croce (via Morosini, Racconigi), alle ore 16, si terrà, a cura della Compagnia Pindarica, uno spettacolo, destinato a ragazzi ed adulti, dal titolo “La sindrome di Peter Pad”. Trattasi di uno spettacolo - conferenza multimediale, gratuito. Obbligo di prenotazione al 0172/85336, oppure via mail (cultura@comune.racconigi.cn.itcultura@comune.racconigi.cn.it).



"Un modo totalmente innovativo e coinvolgente di parlare di temi scottanti ed attuali come Cyberbullismo, dipendenza da internet, violazione della privacy, like addiction, utilizzi problematici di internet e, soprattutto, empatia ed educazione emotiva".



Come da normativa vigente, per accedere alla Chiesa di Santa Croce sarà necessario esibire il green pass ed essere muniti di dispositivo di protezione individuale (mascherina).