Open Day dei corsi musicali per le vie del centro di Dogliani

Settembre è da sempre il mese in cui, insieme alla ripartenza delle scuole di ogni ordine e grado, ripartono anche i corsi di musica della Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani.

Quest’anno, però, il Direttivo ha deciso di innovare la modalità di presentazione dei corsi, che ricordiamo essere non solo legati agli strumenti tipici dell’organico bandistico (fiati, contrabbasso e percussioni), ma anche di chitarra ritmica, pianoforte e fisarmonica, tastiera moderna e canto, attraverso un Open Day che si terrà domenica 26 settembre dalle ore 10 alle ore 12,30 per le vie del centro storico. Sarà possibile quindi parlare con gli insegnanti, ascoltare le esibizioni di alcuni allievi dei corsi e iscriversi o reiscriversi ai corsi.

Inoltre in piazza Gorizia, di fronte all’ingresso del Cinema Multilanghe, si esibiranno due formazioni cameristiche nate all’interno della banda doglianese: alle ore 10,30 l’“Ensemble d’anches” e alle ore 12,00 l’”Evolve Brass”. L’idea è quella di presentare il punto di partenza ed uno dei possibili punti di arrivo per chi deciderà di seguire il percorso formativo proposto.

L’età minima di accesso alle lezioni, che si terranno presso la sede della banda in via Trieste, è di 9 anni. Le lezioni potranno essere a piccoli gruppi o individuali e comprendono la teoria musicale e la musica d’insieme. Il termine indicativo per le nuove iscrizioni e per le reiscrizioni è fissato per l’8 ottobre. Si ricorda che per accedere ai corsi bisogna attenersi alle vigenti disposizioni normative e sanitarie in materia di Covid.



Per i neo iscritti il primo mese di corso sarà gratis.



Per coloro i quali non riuscissero a partecipare all’Open Day sarà possibile iscriversi compilando un modulo di pre-iscrizione che si può reperire sulla pagina Facebook della banda o scaricarlo dal sito www.ilrisveglio.it

Per info e dettagli rivolgersi al presidente Osvaldo Boggione(3394329968), al direttore Valerio Semprevivo(3391778536) o mandare una mail a info@ilrisveglio.it