“#Rigeneriamoci, voce al sottobosco”: a Cuneo la quarta edizione di Great Innova

25 settembre con avvio lavori alle 9.15, presso il Teatro Toselli di Cuneo (via Teatro Toselli, 6) va in scena la quarta edizione di “Great Innova”, il Festival dell’innovazione cuneese organizzato dall’associazione Great Innova il cui tema quest’anno è “#Rigeneriamoci, voce al sottobosco”. Oltre agli interventi dei numerosi e qualificati relatori il programma prevede anche l’esposizione, nel tratto tra via Roma e la piazzetta antistante il Teatro Toselli, di prototipi e progetti di mobilità da parte degli Istituti Tecnici Industriali “Giancarlo Vallauri” di Fossano e “Mario Delpozzo” di Cuneo oltre ad auto elettriche che saranno messe a disposizione per chi vorrà effettuare dei test drive, prenotabili attraverso il sito www.greatinnova.it.



Inoltre saranno presenti in esposizione startup che si occupano di sostenibilità oltre alla presenza, durante l’evento, dei ragazzi di “Radio Pellicano” sotto l’egida regia di Mauro Pellegrino, voce storica di Radio Montecarlo. La partnership con la start-up turistica di Alba “Yookye” consentirà inoltre ai partecipanti al festival di avere condizioni agevolate per usufruire delle esperienze che verranno proposte, favorendo così la promozione dell’incoming turistico della provincia di Cuneo. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 349/2549422 o mandare una e-mail all’indirizzo info@associazionegreatinnova.it