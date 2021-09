Raccolta per la scuola: donate 12 tonnellate di cancelleria, 6 quintali solo all’Ipercoop Mondovicino

Buoni risultati per la raccolta solidale di materiale didattico “Dona la spesa”, promossa il 10 e l’11 settembre da Coop Liguria in vista del rientro a scuola, per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà. I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 12 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto 64 associazioni supportate dai volontari delle Sezioni Soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività. A Mondovì sono stati raccolti 600 chilogrammi di prodotti, destinati alla Cittadella della Carità.

Coop Liguria ringrazia i Soci e i clienti che hanno contribuito e dà appuntamento a tutti al 16 ottobre, per una nuova raccolta “Dona la spesa”, questa volta di generi alimentari.