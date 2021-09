Davanti al Tribunale di Cuneo la raccolta firme Lega per il referendum Giustizia

La raccolta firme per i referendum per una giustizia giusta sta continuando in Provincia di Cuneo con gazebo organizzati in tutti i principali centri della Granda.

“Nel corso di questa settimana – commenta il segretario provinciale Lega Salvini Premier, il senatore Giorgio Maria Bergesio – abbiamo voluto rilanciare ulteriormente l’attività andando a creare un presidio presso il Tribunale di Cuneo durante gli orari di apertura al pubblico.

Ciò per avvicinarci sempre di più a quella fascia della popolazione che nel quotidiano affronta le problematiche collegate al sistema giudiziario.

Nel corso del mese di settembre continueremo poi con i gazebo settimanali in tutta la Granda al fine di supportare l’iniziativa portata avanti dal nostro capitano Matteo Salvini.

Continuiamo inoltre ad invitare la popolazione a recarsi a firmare presso tutti gli uffici comunali della Provincia di Cuneo cui abbiamo provveduto a recapitare la necessaria documentazione”.