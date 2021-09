Valle Stura: la dottoressa Catterina Martini cessa l'attività

Il 30 settembre cesserà l’attività la Dr.ssa Catterina Martini, Medico di Medicina Generale in Valle Stura.

Gli assistiti saranno assegnati d’ufficio alla Dr.ssa Paola Ravotti medico con incarico a tempo determinato che presterà la propria attività su prenotazione (0171/950145 dalle ore 8:30 alle ore 12:00) nei seguenti ambulatori :

VINADIO : via Ospedale 6 Tel: 0171959126 il lunedì 8-13; martedì 16,30-19; giovedì 10-12 e venerdì 9-13

DEMONTE : via Perdioni 2 (Ospedale di Comunità), Tel: 0171950143 il mercoledì 17,30-19 e giovedì 16-19

AISONE : via Fossà 2, Tel: 017195751 martedì 14,30-16

Qualora l’assistito volesse optare per un altro sanitario potrà recarsi presso gli Sportelli dell’ASL CN1 munito di documento, tessera sanitaria, codice fiscale e delega (nel caso in cui non sia presente l'interessato) al fine di effettuare una nuova scelta.

E’ inoltre possibile effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.

In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le eventuali richieste di Scelta MMG, unitamente ad un documento di identità al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it