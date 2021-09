Cherasco: un nuovo anno scolastico è iniziato in presenza

L’anno scolastico è iniziato per tutti con la didattica in presenza il 13 settembre scorso: anche per quest’anno il Comune di Cherasco ha deciso di impegnarsi al massimo per fornire i servizi extrascolastici, che nello specifico comprendono il trasporto alunni, la mensa, l’assistenza in mensa, il pre-orario e il post-orario all’interno di tutti e sette i plessi scolastici, dalle scuole dell’infanzia alla scuola primaria e secondaria di primo grado, del Capoluogo, di Roreto e Bricco.

Nella scuola dell’infanzia i servizi di trasporto alunni e di mensa sono partiti fin dal primo giorno, nelle prossime settimane si attiveranno tutti anche per gli altri ordini di scuola, in modo da garantire l’avvio di un anno scolastico nella più completa normalità e per agevolare i genitori nelle proprie giornate lavorative.

«Diamo il benvenuto agli alunni cheraschesi – dice Massimo Rosso consigliere delegato alla scuola - auguriamo a tutti i ragazzi un buon avvio dell’anno scolastico nella speranza che possa essere un piacevole anno, nonostante siamo ancora in piena emergenza sanitaria causa Covid. Si è deciso di mantenere tutti i servizi scolastici di sempre per permettere ad ogni famiglia con figli di partecipare ad un anno di scuola soddisfacente e il più possibile normale».