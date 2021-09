Inaugurato il rinnovato cortile esterno della scuola materna Milena Cavallo di Piasco

Nella mattinata di martedì 14 settembre scorso, alla presenza del Presidente della Scuola Materna e di alcuni consiglieri, è stata inaugurata la parte del cortile esterno dell'asilo Milena Cavallo di Piasco. Quest'area nel periodo estivo, è stata soggetta a manutenzione trasformando la zona in una parte con tappeto erboso e pavimentazione antitrauma, allestita con casette, tavolini e materiale per il gioco outdoor e una parte piastrellata con autobloccanti disegnata e dipinta con percorsi multiattività da utilizzare per progetti di educazione stradale, attività motorie, di coordinazione, di orientamento e molto altro ancora.



"Collaboratore fondamentale - dichiarano le operatrici della materna - per la parte artistica, di questo progetto è stato Romano Moro, dai nostri bimbi conosciuto come Gnomo Romy , con il quale collaboriamo durante l’anno e al quale la scuola tutta , tramite queste righe, porge un sentito ringraziamento."