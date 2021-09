Vi ricordate di Bea e Lorenzo? Ancora due settimane per dare una possibilità all'amore (VIDEO)

Vi ricordate di Bea e Lorenzo? La coppia di fidanzati con sindrome di Down che sognava di trovare un lavoro e di sposarsi.

Li avevamo scelti come testimonial del progetto “@MICI, @MANTI e…: istruzioni per l’uso”, per dare vita a un intervento di educazione all’affettività per i ragazzi del Centro Down Cuneo.

La raccolta fondi sta per chiudersi: terminerà il 30 settembre e loro hanno bisogno di voi.

Il progetto è stato selezionato dalla Fondazione Crc che raddoppierà la quota raccolta inizialmente attraverso una campagna di Crowdfunding, ovvero di raccolta fondi online attraverso "La Rete del Dono".

Esperti guideranno i ragazzi e i loro genitori in 11 incontri in cui si parlerà di emozioni, diritti, corpo femminile e maschile, differenza tra amore e amicizia, corteggiamento, fare l’amore, la coppia e la vita insieme. Gli incontri si aggiungeranno ai tradizionali laboratori di autonomia, ed avranno cadenza mensile, a partire dall'autunno (Covid permettendo).

I ragazzi che parteciperanno sono 42: 16 adolescenti (nella fascia 11/18 anni) e 26 adulti.

Vi riproponiamo il video in cui raccontano la loro storia:

Cosa aspettate a donare? È partito il conto alla rovescia. Ultime due settimane per dare una possibilità all'amore!

Per donare cliccare QUI