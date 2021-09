Atletica: le precisazioni dell' ASD Podistica Valle Infernotto a proposito della sospensione di Marco Bergo

L'ASD Podistica Valle Infernotto ha diramato un comunicato ufficiale nel quale interviene, fornendo alcune precisazioni, circa la sospensione dall'attività agonistica del'atleta Marco Bergo (risultato positivo al controllo antidoping avvenuto in occasione del Tour Monviso Trail di Pontechianale)

IL COMUNICATO UFFICIALE

In merito a quanto pubblicato sul sito ufficiale di Nado Italia – Antidoping in data 07.09.2021 relativamente alla sospensione dalla attività agonistica dell’Atleta Marco Bergo, tesserato Fidal e Uisp ed aderente alla scrivente ASD, risultato positivo al Clostebol Anabolita al controllo antidoping avvenuto in occasione del Tour Monviso Trail di Pontechianale del 24 agosto si comunica quanto segue:

- Nel dare atto al prezioso lavoro svolto dall’Agenzia Nazionale Antidoping a tutela della trasparenza dei risultati sportivi e della salute di chi pratica sport, si esprime piena vicinanza e fiducia nella correttezza sportiva di Marco Bergo dimostrata in anni di attività agonistica nella pratica della Corsa in Montagna e negli altri sport praticati.

- L’avvenuto riscontro della sostanza, peraltro in concentrazione estremamente bassa, ne definisce la presenza ma non ne determina l’assunzione diretta ai fini del miglioramento del risultato agonistico.

- Dai migliori tecnici del settore antidoping da noi consultati risulta che la positività al Clostebol è sovente di natura “inconsapevole” ed “involontaria” come siamo certi si tratti nel caso specifico.

- Le probabili cause della positività sono relative all’utilizzo di un farmaco specifico finalizzato al favorire la guarigione di lesioni. La forte trasmissibilità di tale sostanza determina la possibilità di risultare positivi in totale assenza di uso personale, cosa non avvenuta, ma per il semplice contatto con soggetti che ne abbiano fatto uso.

- In relazione alla propria buona fede ed alla necessità di tutelare la propria salute, prima ancora dei risultati sportivi, l’atleta ha provveduto a sottoporsi privatamente a test di verifica sulla base dei quali valutare eventuali accertamenti ricorsuali ad eventuali futuri provvedimenti di squalifica.

- Nel ribadire la massima stima e fiducia nel proprio atleta la ASD Podistica Valle Infernotto comunica che attiverà ogni forma di tutela nel caso in cui si faccia un uso strumentale e non rispondente al vero di quanto avvenuto.