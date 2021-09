Ciclismo: grande attesa per la “Due Giorni in Rosa nelle Terre della Granda”

Grande attesa, in casa Racconigi Cycling Team, per la “Due Giorni in Rosa nelle Terre della Granda”.

La manifestazione, voluta dalla formazione di patron Silvio Traversa in collaborazione con l'A.S.D. Alba - Bra - Laghe - Roero, si articolerà in due distinte competizioni riservate alle categorie elite e junior: sabato 18 settembre è in programma la prima edizione del “Trofeo Città di Alba”, mentre domenica 19 settembre, a Racconigi, è fissato il tradizionale “Trofeo Inalpi - Annibale Viterie”.

La prima gara andrà in scena sulla distanza di 92,3 chilometri, con ritrovo fissato alle ore 8:00 in Piazza Medford ad Alba (CN) e partenza alle ore 9:50 da via Cillario, dove sarà collocato anche il traguardo finale.

Il “Trofeo Inalpi - Annibale Viterie”, invece, prevede il ritrovo presso 'Vendocasa', in via Regina Margherita 2 a Racconigi (CN), alle ore 7:30, e partenza fissata nella centralissima Piazza Carlo Alberto, alle ore 9:30. Il traguardo finale, al termine dei 92 chilometri di gara, è collocato in Corso Principe di Piemonte.

Per le due gare 'di casa' il direttore sportivo Roberto De Filippo potrà contare sulle prestazioni di sei agguerrite atlete: Valentina Basilico, fresca dominatrice del “Campionato Italiano su Pista Omnium” e quinta classificata al recente “Giro delle Marche in Rosa”, Matilde Beltrami, campionessa italiana in carica della Corsa a Punti, Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, reduce dal “Campionato Europeo Donne Junior” di Trento ed ottava classificata nell'ultima frazione del “Giro delle Marche in Rosa”, Monia Garavaglia e Camilla Marzanati.

LINE UP “DUE GIORNI IN ROSA” AD ALBA (CN) E RACCONIGI (CN):

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

DUE GIORNI IN ROSA NELLE TERRE DELLA GRANDA:

18 Settembre 2021 - Alba-Alba (Km 92,3)

19 Settembre 2021 - Racconigi-Racconigi (Km 90)