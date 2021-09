Cuneo Volley: fino a fine settembre allenamenti gratuiti per i nati tra 2007 e 2012

Per tutto il mese di settembre, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la palestra dell’ITIS “Mario Delpozzo” di Cuneo, sarà possibile partecipare ad allenamenti gratuiti con allenatori di alto livello, in una delle scuole di pallavolo più importanti d’Italia.

La nostra passione per il volley e il sogno di vedere i nostri atleti vestire la maglia azzurra continua, vieni a scoprire questa realtà, l’importanza del gioco di squadra e a intraprendere quel sogno insieme a noi!

Daniele Vergnaghi, responsabile settore giovanile: «In questi giorni in cui stiamo riorganizzando e programmando la stagione confrontandoci con numerose famiglie che hanno tanta voglia di ritornare ad una vita sociale normale, ma soprattutto far crescere i figli in ambienti controllati dove si può non solo accrescere le proprie competenze dal punto di vista tecnico ma diventare adulti seguendo esempi positivi. In questo contesto, il mondo Cuneo Volley, ci muoviamo per dare alle famiglie il supporto di più alto livello possibile. Lo sport è innanzitutto fattore educativo e culturale, aiutiamo i nostri ragazzi a frequentare le palestre e i campetti sportivi».

Il Cuneo Volley, inoltre, dà appuntamento a domenica 19 settembre in piazza Martiri della Libertà (media4-sferisterio) a partire dalle ore 10.00 nella giornata CuneoViveLoSport – SportCity dove tutti potranno provare a giocare a pallavolo in campetti allestiti e gestiti dallo staff tecnico del Club biancoblù.