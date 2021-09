Volley femminile: Bosca S.Bernardo Cuneo sconfitta nel secondo test precampionato ma tante indicazioni utili per Pistola

Il secondo test del precampionato della Bosca S.Bernardo Cuneo, andato in scena mercoledì 15 al palazzetto di Andora (Savona), si chiude con una sconfitta e tante indicazioni utili per il prosieguo della preparazione.

Nel remake della sfida del Challenge International Eric Kleiber contro il SVar Volley-Ball coach Pistola sceglie di risparmiare parecchie giocatrici non al meglio e schiera un 6+1 composto da Signorile-Zanette, Caruso-Stufi, Giovannini-Kuznetsova, libero Spirito.

Simile l'andamento dei primi due parziali, con la Bosca S.Bernardo Cuneo sempre a rincorrere a causa dei troppi errori commessi. Nel terzo parziale, con Gay e Battistino per Spirito e Zanette, le gatte conducono per lunghi tratti e, dopo essere state a un passo dal successo, si fanno rimontare e superare dalle ospiti, che portano a casa set e match.

Un k.o. che non preoccupa e che ha fatto vedere anche spunti interessanti come l’intesa in crescita tra Signorile e Stufi, autrice di una prova autorevole in attacco, e il buon impatto delle giovani Gay e Battistino (4 punti per la schiacciatrice classe 2004 nel terzo parziale).

Al di là del risultato, l’allenamento congiunto organizzato in collaborazione con la società Il Gabbiano Volley ha centrato i due obiettivi prefissati: riportare la pallavolo di Serie A1 in Liguria e sostenere con tramite l’ingresso a offerta libera la famiglia del piccolo Alessio, bambino affetto da atassia telangectasia che la società Gabbiano Volley ha già sostenuto con altre iniziative solidali.

MERCOLEDÌ 22 TEST CONTRO PINEROLO Dopo una mattina di riposo, nel pomeriggio di giovedì 16 le gatte torneranno in palestra per riprendere la preparazione in vista del prossimo allenamento congiunto in programma mercoledì 22 alle ore 16 contro l’Eurospin Ford Sara Pinerolo al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta. Ingresso libero, necessario green pass e uso corretto della mascherina; prenotazione obbligatoria via mail a info@cuneograndavolley.it.

ANDREA PISTOLA, ALLENATORE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Un test probante: il Saint-Raphaël è stato molto efficace nel muro difesa e ci ha costretto a metterci alla prova in tanti scambi prolungati. Abbiamo fatto sicuramente troppi errori in tutti i set, sia al servizio sia nel posizionamento a muro, e siamo stati poco fluidi in attacco rispetto a loro. Questa sera avevamo scelto di far riposare parecchie ragazze: è una sconfitta che non ci preoccupa e che ci lascia tanti spunti su cui lavorare nei prossimi giorni»

BOSCA S.BERNARDO CUNEO – SAINT-RAPHAËL VAR VOLLEY-BALL 0-3 (21-25 / 23-25 / 25-27)