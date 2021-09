Volley maschile A3, prosegue la preparazione del Monge-Gerbaudo Savigliano

La preparazione del Volley Savigliano griffato Monge-Gerbaudo, neo promosso nel campionato di A3 Credem, entra nel vivo con i test amichevoli.

Il primo, sabato scorso contro la pari grado Garlasco nel palazzetto neutro di Montà d’Alba, per quel che ad oggi può valere si è concluso con il risultato di quattro set vinti e uno perso: 25-19, 25-23, 21-25, 25-21.

Buoni riscontri per coach Bonifetto: «Le nostre peculiarità (battuta, difesa, ricezione) hanno funzionato, abbiamo fatto bene anche in copertura e, la cosa che mi ha sorpreso di più, perfino a muro nonostante ancora non abbiamo fatto un lavoro mirato. Garlasco si è rinnovato più di noi e si vedeva che in queste prime settimane ha caricato tanto sul piano fisico».

Indisponibili il palleggio Vittone, il libero Gallo e il giovane centrale Cravero, l’allenatore dei biancoblu ha ruotato il roster a disposizione e alternato le due diagonali palleggio/opposto: Testa e Ghibaudo, Mattera e Bosio.

L'imminente fine settimana sarà dedicato al tradizionale ritiro di due giorni: grazie all’installazione del taraflex si svolgerà al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore, sede delle partite casalinghe in campionato.

In programma due allenamenti congiunti: al sabato, dalle 18, con Mondovi (A2); alla domenica, dalle 17, con Parella, avversaria anche in campionato. Entrambi gli incontri, come da disposizione della Lega Volley, saranno ancora a porte chiuse.