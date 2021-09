Inalpi torna a Cheese con la Casa Libera del Burro e del Gelato

Per l’edizione di Cheese 2021, che si aprirà venerdì 17 settembre a Bra, Inalpi rinnova la propria presenza con un format già sperimentato nel tempo: La Casa Libera del Burro – progetto nato nel maggio 2019 in occasione di Slow Fish da una collaborazione tra Inalpi e Slow Food – e del Gelato – una nuova declinazione che vede ospite, all’interno dello spazio Inalpi, il Maestro Gelatiere Alberto Marchetti con il suo laboratorio per la preparazione, davanti agli occhi del pubblico, di 8 gusti che saranno disponibili per la degustazione.

La Casa Libera del Burro e del Gelato rappresenta quindi per Inalpi il ritorno alle manifestazioni in presenza e uno strumento di racconto della filosofia – basata sui valori buono, giusto e sicuro – che è alla base della filiera corta e certificata del latte piemontese, un sistema unico che riconosce e premia, attraverso una remunerazione indicizzata, la qualità della materia prima. Il latte, materia prima unica, è l’elemento da cui nascono tutte le referenze dell’organizzazione di Moretta, dal Burro di Filiera e quello Anidro al Latte in Polvere. Ospite dello spazio Inalpi il Maestro Gelatiere Alberto Marchetti, per offrire un gelato fresco, semplice e buono.

Durante la manifestazione, dal 17 al 20 settembre, saranno molte le occasioni di incontro e i panel, per conoscere dal vivo importanti attori del settore della pasticceria e gelateria italiana e scoprire i loro segreti, organizzati presso lo stand Inalpi – cortile delle scuole maschili di Bra – CM27 Cortile Maschili.



VENERDÌ 17 SETTEMBRE

dalle 15 alle 16 :

Presentazione dell’Indagine Universitaria - condotta da Michele Fino e gli studenti della Laurea Magistrale in Food & Entrepreneurship dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo sull’uso del latte in polvere e del burro da panna di centrifuga nelle Gelaterie del Gambero Rosso e nelle Osterie d’Italia Slow Food.

Degustazione: Gelato “Fior di Burro”.

dalle 17 alle 18 : “Il cioccolato e il latte”

Guido Gobino e Alberto Marchetti, ambasciatori torinesi dell’eccellenza

conversano sull’uso del latte in polvere nel mondo del cioccolato e del gelato.

Degustazione: Gelato al Cioccolato Chontalpa Presidio Slow Food

SABATO 18 SETTEMBRE

dalle 10,30 alle 12,00 : “Alta qualità - Il burro nella ricettazione dei grandi lievitati”

Massimo Albertengo – di Albertengo Panettoni - racconterà la ricerca e lo sviluppo di un ingrediente tecnologicamente avanzato, nella ricetta delle lunghe lievitazioni, nati dalla collaborazione di Inalpi e Albertengo Panettoni.

Degustazione: Gelato al panettone



dalle 15 alle 16 : “L’importanza delle materie prime nel processo produttivo industriale del panettone: Burro fresco o anidro?”

Ne parlerà Alberto Mossotto – direttore Marketing Galup.

Degustazione: Pandoro con Burro fresco Inalpi e pandoro con Burro Anidro Inalpi: sai riconoscerlo?

dalle 16 alle 17 : “Il burro Inalpi nell’artigianalità dell’alta cucina e nei grandi lievitati dell’AtelieReale, dello chef stellato Gian Piero Vivalda”.

Incontro con Gian Piero Vivalda – Chef 2 Stelle Michelin

Degustazione: Aurora Reale - AtelierReale

dalle 17 alle 18 : “Il gusto del burro: l’importanza del Burro Inalpi di Filiera nella pasticceria. Il sapore del latte e della panna, nitidi ed equilibrati per mettere in risalto gli altri ingredienti.”

Ne parleremo con Valerio Volpe di Germoglio dei Sapori.

Degustazione: Biscotti “Germoglio dei Sapori”.

dalle 18 alle 19: “L’importanza dell’acqua nella preparazione di sorbetti e gelati”

Incontro con Claudia Ciancio Biologa Pontevecchio - Acqua Valmora

Degustazione: con Alberto Marchetti e Gianfrancesco Cutelli

DOMENICA 19 SETTEMBRE

dalle 10,30 alle 12,00 : “Il valore del latte nel gelato: la storia del gelato di Filiera di Latterie Inalpi e Gelati PEPINO 1884 e l’uso dell’ingrediente primario nel gelato”.

Incontro con Alberto Mangiantini – AD Gelati PEPINO 1884 e Matteo Torchio – Responsabile Marketing & Comunicazione Inalpi S.p.A.

Degustazione: Pinguino al Fior di Latte Gelati PEPINO 1884

dalle 15 alle 16: "Il gelato fatto a mano con una gelatiera dell’800 e gli ingredienti nobili di oggi: Laboratorio didattico e conversazione sul gelato artigianale con una delle cinque gelatiere zoldane di fine ‘800, ancora esistente e funzionante"

Incontro con Marco Venturino – Giardini di Marzo.

Degustazione: Gelato “Crema all’uovo fatta a mano”

dalle 16,30 alle 17,30 : “Il valore del latte nel gelato: la storia del gelato di Filiera di Latterie Inalpi e Gelati PEPINO 1884 e l’uso dell’ingrediente primario nel gelato”.

Incontro con Alberto Mangiantini – AD Gelati PEPINO 1884 e Matteo Torchio – Responsabile Marketing & Comunicazione Inalpi S.p.A.

Degustazione: Pinguino al Fior di Latte Gelati PEPINO 1884









dalle 18 alle 19 : Slow Food Internazionale – Migrant Network con Abderrahmane Amajou Slow Food International – Inalpi Sostiene il primo Network delle comunità migranti di Slow Food international, confermando il proprio impegno nell’inserimento di migranti e donne vittime di tratta per un lavoro che sia rinascita e riscatto.

La comunità peruviana presenta una ricetta storica "Quinoa con leche"

Degustazione: Quinoa al latte

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE

dalle 12,45 alle 13,45 : Presentazione del Bilancio Sociale Inalpi 2020.

All’incontro prenderanno parte

Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi S.p.A.

Matteo Torchio – Responsabile Marketing & Comunicazione Inalpi SpA

Raffaele Tortalla – Presidente Cooperativa Compral Latte

Eugenio Puddu – Partner Deloitte

Piero Sardo - Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità

Referente– IRCCS Candiolo

Aperitivo a cura dello chef Gian Piero Vivalda

dalle 14 alle 15: "Il gelato fatto a mano con una gelatiera dell’800 e gli ingredienti nobili di oggi: Laboratorio didattico e conversazione sul gelato artigianale con una delle cinque gelatiere zoldane di fine ‘800, ancora esistente e funzionante"

Incontro con Marco Venturino – Giardini di Marzo.

Cheese 2021 è quindi pronta a partire sotto i migliori auspici e La Casa Libera del Burro e del Gelato Latterie Inalpi attende tutti coloro che vorranno scoprire e degustare il suo magico mondo.