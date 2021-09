Savigliano: le scarpe dimesse riciclate e usate per il nuovo Giardino di Betty

Savigliano punta ancora sul green con l’inaugurazione di uno spazio per i più piccoli che bada all’ecologia e all’ambiente, puntando sul riciclo.

Negli ultimi anni, infatti tramite la collaborazione tra Comune di Savigliano e l’azienda ESO, sono state raccolte scarpe sportive e camere d’aria di biciclette.

Il materiale è stato lavorato e trasformato in materia prima, che è stata poi utilizzata per la realizzazione del primo parco giochi per bambini dotato di una pavimentazione antitrauma ecosostenibile, il Giardino di Betty.

I lavori sono stati eseguiti nel mese di agosto 2021 e ora il parco è pronto per essere utilizzato.

L’inaugurazione dello spazio si è tenuta oggi nel cortile esterno dell’asilo nido Peter Pan, in corso Vittorio Veneto n. 36.