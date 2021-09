A Magliano Alfieri incontro tra Silvia Scarrone e i soci del Rotary albese

Martedì 7 settembre, a Magliano Alfieri, la dott.ssa Silvia Scarrone, Governatore distrettuale nell’ anno rotariano 2021-22, ha incontrato il Presidente Paola Ferrero e i Soci del Rotary Club di Alba, presenti il Past Governor Beppe Artuffo e il Governatore Nominato per l’anno rotariano 2023-24 Remo Gattiglia.



Silvia Scarrone, in una conviviale molto partecipata, ha ricordato i valori fondanti del Rotary e ha illustrato il suo programma per il 2021-22, con services distrettuali nazionali (che coinvolgono

anche la Sardegna, per combattere gli incendi di origine dolosa) e internazionali (sostegno all’Afghanistan e a Haiti), sottolineando il suo personale impegno nel progetto Empowering Girls per eliminare la diversità di genere nel mondo, sostenendo le bambine e le donne in una crescita culturale e sociale.



Alla conviviale al Castello Magliano Alfieri – “una location storica con una vista mozzafiato”, come ha commentato Silvia Scarrone - hanno partecipato, graditi ospiti, i membri dello staff distrettuale, Mauro Conta, Federico Dellarossa, Giorgio Gianuzzi e Nino Giugliano ed il vicepresidente del Rotaract Alba Langhe e Roero, Dario Micco.