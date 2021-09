Dopo il primo giorno di blocco ai diesel, Saluzzo sancisce nuove deroghe

Dopo appena un giorno dall’entrata in vigore delle disposizioni straordinarie della Regione Piemonte “in materia di tutela della qualità dell’aria”, di fatto quelle che sono già state definite il “blocco dei diesel”, Saluzzo rivede l’elenco di strade dove è possibile circolare in deroga a quanto prevede la norma.

Le disposizioni regionali prevedono il divieto di circolazione, in 76 Comuni del Piemonte, per i veicoli diesel fino agli Euro 4. Il sindaco di ognuno dei Comuni interessati dal provvedimento, poi, poteva stabilire, all’atto della firma dell’ordinanza, delle deroghe.

A Saluzzo, la prima deroga è la possibilità di raggiungere sempre la propria abitazione.

Seguono, a ruota, la possibilità di circolare per: auto private per il trasporto di alunni a scuola, macchine agricole e mezzi d’opera, il sabato e la domenica per le auto di società sportive affiliate al Coni per la partecipazione a gare e manifestazioni, veicoli usati da operatori sanitari per visite a domicilio, da medici e veterinari con medici a bordo e per trasporto medicinali, mezzi con a bordo lavoratori e artigiani in reperibilità per riparazioni, veicoli per trasporto pasti per mense, mezzi di incaricati di pompe funebri e di chi partecipa a funerali, veicoli usati per l’organizzazione di manifestazioni, mezzi che eseguono lavori pubblici, veicoli di operatori economici che partecipano a mercati e fiere, veicoli per traslochi, mezzi per riprese tv e cinematografiche, mezzi di interesse storico e da collezione.

Oltre alle deroghe sulle tipologie di veicoli, il sindaco Mauro Calderoni, come prevede la legge, ha disposto deroghe anche sulle strade del centro abitato, rendendole quindi percorribili senza limitazioni. Deroghe previste lungo le principali strade di attraversamento della città e di accesso ai parcheggi.

L’elenco: Via Cuneo, Via Villafalletto, Via Lagnasco, Corso IV Novembre, Via Matteo Olivero, Via San Bernardino, Via San Lorenzo, Corso Roma, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Buttini, Via Savigliano, Via Giuseppe e Francesco Lattanzi, Via Mario Bovo, Strada di collegamento tra tangenziale Est e via Mario Bovo, Via Sampò, Via don Soleri, Corso XXVII Aprile, Via Torino, Reg. Ruata Re (SP 274) tratto da SS 589 (“Laghi di Avigliana”) a Via Madonna del Campo, Via Madonna del Campo, SS 589 (“Laghi di Avigliana”) tratto da c.so XXVII Aprile a corso Aldo Moro, Piazza XX Settembre, Via Circonvallazione, Piazza Montebello, Via Monviso, Via Sant’Agostino, Via Barge, Via della Consolata, Piazza Cesare Battisti, Via Revello, Via Maurizio Monge, Via Pagno, SP 260 (per Martiniana Po limitatamente alla delimitazione del centro abitato).

Con la nuova ordinanza, ora, si aggiunge la possibilità a qualsiasi tipo di veicolo di raggiungere il parcheggio interrato de “Le Corti” e tutta l’area parking su via della Resistenza, verso via Torino e piazza XX settembre. All’elenco della prima ordinanza vanno quindi ad aggiungersi: corso Beto Giovenale Ancina (tratto tra Via Savigliano e Via Bagni), via Bagni (tratto tra Corso Ancina e Via Peano), via Peano e piazza Battaglione Alpini.

Inoltre, è specificato che sono accessibili tutti i parcheggi che si affacciano sulle vie di comunicazione principali.

Gli uffici del Municipio di Saluzzo stanno predisponendo la segnaletica per indicare i nuovi divieti imposti dalla delibera approvata dalla Regione.

Infine, è specificato l’elenco delle strade e delle piazze dove è sempre possibile circolare, anche nel caso dei livelli di allerta “arancione” e “rosso”, cioè quando peggiora la qualità dell’aria, secondo le rilevazioni dell’Arpa Piemonte.

“Come Amministrazione saluzzese – scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Calderoni – abbiamo cercato di dare il minor disagio possibile ai cittadini e ai lavoratori, lasciando libere le direttrici per raggiungere i parcheggi di testata, l’ospedale, la stazione ed i principali servizi pubblici, oltre a numerose altre deroghe puntuali.

Certo che questo provvedimento è concepito in modo da creare molti problemi: la Regione ha imposto ai Comuni di disciplinare la materia, ma affidarsi ai singoli Comuni produce confusione. I cittadini piemontesi dovrebbero conoscere le ordinanze di tutte le città sopra i 10.000 abitanti.

Vi immaginate decine di siti web aperti per consultazione oppure un bel faldone con le stampe di tutte le ordinanze comunali da consultare alla bisogna?

Ci vorrà buonsenso nell'applicazione della delibera di Giunta regionale e delle conseguenti ordinanze comunali. Intanto speriamo che la Regione Piemonte disciplini in maniera diversa e generale la materia, magari con incentivi più sostanziosi per il rinnovo del parco veicoli e un deciso potenziamento del trasporto pubblico che è l’unica alternativa efficace alla sempre più caotica mobilità privata”.