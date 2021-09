Come era già successo con l'introduzione del green-pass per accedere a luoghi di ristoro, cinema, teatri ed eventi, anche questa volta le nuove adesioni per avere il vaccino sono incrementate significativamente.

Dopo la notizia dell'estensione dell'obbligo di green pass a partire dal 15 ottobre a tutti i lavoratori le pre-adesioni sono più che raddoppiate.

Come riporta la Regione oggi alle ore 18 si registravano quasi 4.100 nuove adesioni rispetto alle 1.900 di venerdì scorso alla stessa ora.