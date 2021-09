Green pass, Paolino della Cosmo: “Giusto lasciare a casa i dipendenti ma aiuterò chi è in difficoltà economica”

“Cosa ne penso del Green pass anche per i lavoratori delle aziende private? Dico solo una cosa: Finalmente. Credo sia giusto e doveroso per tutelare la salute dei lavoratori, della quale io, come datore di lavoro, sono il primo responsabile”.

Non usa mezzi termini per dire ciò che pensa, Duilio Paolino, imprenditore cuneese, fondatore della Cosmo, l’azienda di Busca leader mondiale nella costruzione di macchine agricole.

“Sono un promotore convinto del vaccino, indispensabile per tutelare la salute ma anche l’economia, ossia il lavoro di tutti - prosegue Paolino -. Fin dall’inizio della pandemia ho fatto il possibile per garantire la sicurezza ai miei dipendenti e credo che il green pass sia un ulteriore passo avanti".

L’imprenditore era finito su tutti i giornali e le televisioni nazionali, dopo una intervista a Targatocn, per la sua convinta affermazione di voler allontanare dalla sua azienda chi non fosse vaccinato, retribuendolo per alcuni mesi, per poi pensare ad un possibile licenziamento.

“In una azienda come la mia - precisa - non posso attuare lo smart working e ricollocare il personale in una zona non a contatto con gli altri è impossibile. Penso che siano molte le imprese nella mia situazione, per questo l’unico modo per tutelare la salute di tutti è allontanare chi è un potenziale pericolo”.

Dopo questa dichiarazione alcuni “”ritardatari”, avevano deciso di vaccinarsi, ma ci sono ancora delle situazioni a rischio. “Se quei pochi che ancora non sono vaccinati e quindi non possono avere il green pass, non cambieranno idea, sarò costretto a lasciarli a casa. A malincuore. Il governo impone di non licenziare, io da parte mia garantirò una somma a chi non ha i mezzi per sostenere se stesso e la famiglia. Analizzerò caso per caso, ma in questa situazione di emergenza spero che ognuno sia responsabile e faccia la sua parte. Per sé e per tutta la comunità”.