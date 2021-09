Vignolo e quel quartiere mai terminato, l'ex sindaco: "Essere tirato in ballo dopo sette anni mi sembra assurdo"

Tante le reazioni all'articolo pubblicato ieri da Targatocn, in cui la signora Antonella di Vignolo denunciava lo stato di cantiere della zona in cui vive, un P.E.C. mai terminato nonostante sia stato approvato dall'amministrazione ben 11 anni fa.

Una è stata quella dell'ex sindaco, Roberto Giraudo, alla guida dell'amministrazione quando il Pec dell'area di via Massimo d'Azeglio venne approvato. Assieme ad un altro Pec, nell'area del cimitero. Completato senza alcun problema.

Quale sarebbe, quindi, il problema dell'altro Pec? Secondo l'attuale sindaco Danilo Bernardi un vizio contrattuale.

Ma Roberto Giraudo, primo cittadino di Vignolo fino al 2014 e che si è sentito chiamato in causa, non ci sta. "Nel 2009 approvammo due Pec. Uno è terminato mentre ero ancora in carica, l'altro no, ma non era ancora scaduto. Quale differenza c'era? Nessuna. Ecco perché non mi ritengo responsabile. Che senso ha tirarmi in ballo? E perché non sono mai stato interpellato? Nei Pec sono i proprietari che fanno tutto, si scelgono anche la ditta che esegue i lavori. L'amministrazione si limita ad approvarlo".

Giraudo continua: "La signora Antonella ha ragione. Quando nel 2014 mi ero ricandidato, tra i punti del mio programma elettorale c'era proprio la sistemazione di quella zona, in cui mancano i servizi anche per chi ha pagato tutto. Sediamoci ad un tavolo, senza accuse. Proviamo a capire come risolvere la cosa, ma accusarmi dopo tutto questo tempo, quando sarebbe bastato parlarmene, lo trovo assurdo. Non accuso nessuno ma tantomeno voglio essere accusato".