Scontro frontale sulla Circonvallazione di Canale tra un'auto e un furgone, ci sono feriti gravi

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 settembre, lungo la ex strada statale 29.



Lo scontro frontale tra un furgone edile da lavoro e una Polo Volkswagen bianca è avvenuto alle 18 circa su una curva della circonvallazione di Canale sul cavalcavia nei pressi del mobilificio Masoero Isoardi.

Stando alle prime informazioni sarebbero quattro i feriti nell'incidente. Due elitrasportati al Santa Croce di Cuneo. Altri trasportati con ambulanza all'ospedale di Verduno. Tra i quattro ci sarebbero dei feriti gravi.

Due uomini feriti viaggiavano sul furgone. Un uomo e una donna sulla Polo dove erano presenti altre due persone illese.

Oltre a elisoccorso e ambulanza con equipe medica del 118 sono intervenuti con un mezzo del Var (Volontari Ambulanza Roero) di Canale e i volontari della Croce Rossa di Sommariva Perno. Sul posto i i vigili del fuoco di Alba intervenuti per liberare delle persone rimaste incastrate nei mezzi incidentati. In loco anche l'elicottero Drago 60. Carabinieri e Polizia locale di Canale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. La circolazione stradale è attualmente interrotta in entrambe le direzioni. Presente la ditta Sos Schinello9 per la rimozione dei mezzi.