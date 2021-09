La misura del tutto

Per sua stessa natura, l'uomo ha necessità di catalogare, controllare e classificare ciò che lo circonda. Questa esigenza primaria si è manifestata da sempre anche nell'ambito della misurazione. Fin dai tempi antichi, infatti, l'umanità ha avuto bisogno di standard con cui effettuare misurazioni e rilevare distanze.

Un po' di storia

Come è facile intuire, inizialmente per definire unità di misura standardizzate si è utilizzato l'unica cosa che si aveva a disposizione, ovvero il corpo umano: diversi studi hanno dimostrato, per esempio, come le Piramidi siano state costruite utilizzando il cubito (distanza tra gomito e dita) come unità di misura, e allo stesso modo non è un caso, che in alcune parti del mondo si effettuino ancora oggi rilevamenti in piedi o pollici.

Nel corso dei secoli, ovviamente i sistemi di misurazione si sono evoluti e si è arrivati alla definizione del concetto di metro, che ha portato con sé tutta un'altra serie di unità di misura da esso derivate e di strumenti per rilevarle: sono nati i primi metri, appunto, ma anche righelli, squadre etc.

Si sono sviluppati inoltre strumenti in grado di misurare il volume, il diametro e lo spessore degli oggetti che si utilizzano anche nella vita quotidiana, per non parlare di quelli di uso specifico per determinate mansioni.

Per alcuni tipi di misurazioni, tuttavia, è necessario avvalersi di strumenti tecnologici che assicurino una precisione impeccabile dei dati rilevati. Ci riferiamo ad applicazioni specifiche da effettuarsi in ambito industriale che si effettuano con una macchina di misura a coordinate: si tratta di uno strumento tecnologicamente molto avanzato che, basandosi sui dati rilevati da una sonda, serve per determinare le coordinate di posizione su un piano di lavoro.

Che cos'è e come funziona una macchina di misura a coordinate

Una macchina di misura a coordinate è, in maniera molto semplicistica, un apparecchio che, posizionato in prossimità del bordo di una determinata superficie ne misura tutte le dimensioni: lunghezza, altezza, larghezza e profondità. È fornita di un sistema di elaborazione automatica dei dati che determina e mette a disposizione dell'utente i valori finali, necessari per applicazioni di alto livello.

Esistono almeno due tipologie di questo tipo di macchinario: a contatto - i rilievi vengono effettuati grazie ad una sfera che si muove fisicamente sulla superficie dell'oggetto da indagare - o senza contatto - in questo caso i rilevamenti avvengono mediante laser.

I campi di applicazione di una simile macchina solo diversi, dal campo medico a quello dell'ingegneria automobilistica, ed in tutti i casi si può garantire un livello di precisione pressoché assoluto. Con una macchina di misura a coordinate si possono creare oggetti in 3D ma anche componenti meccaniche di precisione o pezzi di ricambio automobilistici. Può essere impiegata per la realizzazione di prototipi e può misurare senza difficoltà oggetti di vario tipo.

Le tipologie di macchina di misura a coordinate

Tra le varie tipologie di macchine di misura a coordinate, vogliamo evidenziare oggi le caratteristiche di alcune di queste:

Esistono macchine con una struttura costituita da un braccio definito a collo di cigno e da una tavola mobile . Si tratta di un tipo di macchinario incredibilmente preciso perché è il solo che permette la totale indipendenza della porta ottica dalle altre assi di misurazione, garantendo quindi una migliore affidabilità e precisione e permettendo di controllare pezzi anche di grandi dimensioni.

e da una . Si tratta di un tipo di macchinario incredibilmente preciso perché è il solo che permette la totale indipendenza della porta ottica dalle altre assi di misurazione, garantendo quindi una migliore affidabilità e precisione e permettendo di controllare pezzi anche di grandi dimensioni. Alcune altre macchine sono dotate invece di un braccio di misura: si tratta di uno strumento di altissima precisione, che ha lo scopo di effettuare misurazioni su oggetti dalle geometrie complicate o dalle dimensioni importanti, per i quali non è possibile avvalersi di tipologie di misurazione tradizionali. Si tratta di un braccio robotico completamente mobile e snodato, può arrivare senza difficoltà in qualsiasi punto di ogni oggetto.

Il mondo delle macchine di misura a coordinate è ampio ed affascinante. Tecnologie all'avanguardia al servizio della vita quotidiana. Collegandoti al sito www.rotondi.it potrai avere informazioni molto dettagliate su cosa siano e su come possono essere applicate le macchine di misura a coordinate: scopri l'utilizzo più adatto per te.