Stato legale della cannabis in Italia

Fonte: Fast Buds

La cannabis è una sostanza che sta per essere accettata a livello globale. Il suo uso non è più visto come l'anomalia a cui si guardava una volta. Ora, dato che sempre più persone iniziano a consumare questa pianta, sia per uso ricreativo che medico, molto probabilmente non troverete una persona che vi rimprovera per tale comportamento, anzi, saranno loro a ricevere le occhiate strane probabilmente, per non lasciare che gli altri vivano la propria vita.

Quindi, se ti trovi in Italia o sei destinato a viaggiare presto attraverso il paese e ti stai chiedendo quale sia lo stato legale della cannabis nel paese, beh, questo è precisamente ciò che siamo pronti a spiegare.

Iniziando con le buone notizie, in Italia è completamente legale consumare marijuana per scopi medici. Allo stesso tempo, il consumo di cannabis è stato depenalizzato nel paese. Proprio come è successo in diversi altri paesi, come in Olanda, uno dei primi paesi a cui si pensa quando si parla di marijuana, i governi e le municipalità locali finiscono per rendersi conto di quanto sia una perdita di tempo arrestare le persone per incidenti minori come il fumare marijuana.

Perciò, invece di sostenere le spese per processare o mandare in prigione i tossicodipendenti minori, si adotta una sorta di zona grigia. Questo significa che anche se fumare marijuana al di fuori degli scopi medici non è ancora permesso, si può lasciare andare la paranoia di essere sorpresi a fumare dalle autorità. Questo, tuttavia, non significa che dovreste accendere liberamente uno spinello in qualsiasi spazio pubblico vi piaccia, perché verrete effettivamente multati per aver fumato in pubblico.

Questo è il risultato della legge 79 introdotta dallo stato italiano nel 2014, dove la cannabis è stata definita come una droga meno pericolosa, con conseguente depenalizzazione. Tuttavia, il possesso della sostanza per uso ricreativo può ancora essere multato per essere sorpreso con essa, anche se non sarà considerato un reato.

A causa di questa legge, la polizia locale in Italia chiuderà un occhio sulle persone che consumano la pianta, o forse un riflesso intenzionale o un avvertimento verbale, ma questo dovrebbe essere tutto.

Allo stesso tempo, ci sono alcuni limiti riguardanti il possesso della droga. Se ti beccano con 1,5 grammi o meno, allora non infrangeresti nessuna regola, dato che questo è quello che è stato fissato come quantità massima ragionevole per il consumo personale. Restando sotto questa quantità, non dovresti incontrare alcun problema. Il rischio di essere multati è comunque ancora presente.

E sicuramente non provate a vendere marijuana in Italia perché non è assolutamente permesso, e potrebbero essere applicate multe fino a 75.000 euro.

Sarete sorpresi di scoprire che in Italia ci sono molti negozi legali che vendono marijuana legale. Ma questa non è la maraijuana a cui stai pensando, stiamo parlando di prodotti con un contenuto di THC non superiore allo 0,5%, e di solito alti livelli di CBD, alias marijuana medica, che viene spesso chiamata cannabis leggera. Questi negozi commercializzano tutti i tipi di prodotti, come l'armamentario da stoner di alta qualità, semi di cannabis autofiorenti di marche rinomate come Fast Buds, terriccio e nutrienti per le vostre piante e altro ancora. Tuttavia, la legalizzazione per la coltivazione è ancora in discussione nel paese. Per ora è permessa solo la coltivazione della canapa, ma si sta analizzando la possibilità di permettere alle persone di coltivare fino a cinque piante in casa, solo per uso personale.

Tuttavia, il dibattito sembra aver bisogno di ulteriori discussioni poiché ci sono forti opposizioni da parte dei legislatori cattolici e dei partiti politici di estrema destra.