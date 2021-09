Doppio live di Max Pezzali: l'atmosfera degli anni '90 protagonista in piazza Castello a Fossano

Sabato 18 e domenica 19 settembre l’ultimo appuntamento live dell’estate 2021 targato Anima Festival. In piazza Castello, a Fossano, due serate sold out con uno dei cantanti più amati degli anni ’90, Max Pezzali, che farà cantare il pubblico con i brani degli 883.



“MAX 90 LIVE” sarà uno show imperdibile.

Chi non ha mai cantato “Hanno ucciso l’Uomo ragno” o “Come mai”? Divertimento e amarcord assicurati per i fortunati che si sono assicurati i biglietti del doppio concerto in uno scenario bellissimo, quello di piazza Castello, grazie alla ormai consolidata collaborazione tra il Festival ideato dai fratelli Ivan e Natascia Chiarlo e il Comune di Fossano, con il suo sindaco Dario Tallone, che ha fortemente voluto portare eventi e spettacolo in città.



Un concerto che sarà un viaggio attraverso un decennio “fighissimo”, come racconta lo stesso mezzali in un suo libro, dedicato proprio agli anni ’90, di cui gli 883 sono stati protagonisti e interpreti nel panorama musicale italiano, regalando brani ormai diventati parte di una generazione.



Il doppio concerto chiude una stagione davvero di alto livello per l’Anima Festival, grazie a nomi importanti come Sangiovanni, Annalisa, Venditti, De Gregori, Noemi e tanti altri.