La sezione AVIS di Centallo, non potendo, per restrizioni legate alla pandemia, organizzare la tradizionale polentata, ha organizzato una serata all'insegna della musica dal vivo. Con il patrocinio del Comune, sabato 25 settembre alle ore 21, presso il Pala CRF di piazza Don Gerbaudo, un "Live Concert" della Pooh Official Tribute Band "POOHREGENERATION".

L'invito è rivolto a tutti. L'ingresso è gratuito con obbligo di accesso con green pass.