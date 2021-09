Nuovi lavori nelle aree alpine, presentazione del corso Agenform a Cheese

ForMeMò, acronimo di “Formazione sui Mestieri di Montagna”, è il titolo di un progetto, realizzato nell'ambito del programma Interreg Alcotra, che sarà presentato durante la manifestazione Cheese 2021, a Bra (Cn), lunedì 20 settembre, alle ore 11, presso l’area della Regione Piemonte in piazza Spreitenbach.

Capofila di ForMeMò è Agenform, agenzia di servizi formativi di Cuneo, che ha il suo fiore all'occhiello nell'Istituto caseario di Moretta e nella sede cuneese per la formazione per le aree montane, con gli enti partner IAR di Aosta, strategico istituto per la formazione agricola nella Valle, e ENILV La Roche sur Foron, eccellenza francese nella formazione casearia.

“La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli interessati” spiega il direttore di Agenform Giancarlo Arneodo “ForMeMò intende lavorare sui mestieri e sulla cultura di montagna per valorizzare il patrimonio professionale dei territori alpini della Regione Piemonte, della Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia. Da parte nostra opereremo soprattutto per la formazione specifica del tecnico specializzato in ospitalità turistica, mentre gli amici francesi dell’Enilv e valdostani dello IAR lavoreranno su attività collegate all’alpeggio, al bilinguismo e alla valorizzazione dei prodotti".

“È evidente l’aumento di interesse e richieste riguardanti il turismo locale e montano, in tutti i suoi aspetti, naturalistici, gastronomici, etnici e culturali” afferma il presidente di Agenform Tommaso Mario Abrate “un processo che il Covid ha ulteriormente accentuato. Vogliamo rispondere a queste esigenze, creando professionalità competenti e qualificate, attente a tutti i valori e alle opportunità che l’area alpina italo francese è in grado di esprimere”.

Il corso, totalmente gratuito per i partecipanti, è rivolto alle persone disoccupate, o che intendono riqualificarsi, e al personale già attivo nelle professioni del turismo alpino o nell'industria alimentare locale, quali produttori, trasformatori, commercianti. “La possibilità di integrare nei percorsi che saranno erogati diverse tipologie di utenti costituisce un elemento di innovazione” prosegue Arneodo “soprattutto per l’Italia, introducendo un approccio flessibile e adattabile alle esigenze individuali dei partecipanti”.

Le preiscrizioni si potranno effettuare sul portale www.agenform.it a partire dal 1° ottobre.

“Siamo convinti che il progetto possa dare un apporto significativo alla valorizzazione delle nostre aree montane e una risposta efficace in termini di creazione di nuovo lavoro qualificato” conclude Abrate “la sua realizzazione, nell'ambito di un programma europeo, sta inoltre a evidenziare l’importanza di una politica e progettazione di quel livello per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori”.