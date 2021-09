Torna Agorà, l'evento B2B che fa incontrare le aziende e crea occasioni di business

Dopo il successo della prima edizione nel 2019, torna “Agorà – Connext Cuneo 2021”, l’iniziativa promossa da Confindustria Cuneo e dal Comitato Piccola Industria che offre alle aziende associate la possibilità di incontrarsi e far nascere occasioni di business. La seconda edizione dell’evento, inserita all’interno del calendario di Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021, è in programma mercoledì 22 e giovedì 23 settembre al Pala Alba Capitale, in piazza San Paolo, dalle 10 alle 16. Saranno 12 ore di opportunità, incontri per le aziende che hanno deciso di partecipare, gratuitamente, all’evento B2B. In tutto 100 realtà, suddivise sui due giorni: saranno presenti con due persone e avranno la possibilità di interfacciarsi e confrontarsi con le altre aziende attraverso colloqui, workshop e tavoli di lavoro. L’obiettivo dell’iniziativa è proprio questo: facilitare il contatto tra le imprese che fanno parte della grande famiglia di Confindustria Cuneo per condividere progetti e avviare nuove sinergie.

Parteciperanno all’evento aziende di dimensioni e settori differenti: dalle grandi industrie alle piccole e medie imprese, dalla manifattura, ai servizi, alle startup.

Lasciati alle spalle i mesi del lockdown e degli incontri in videoconferenza, Agorà rappresenta un importante segnale di ripartenza del mondo economico che giunge da Alba Capitale della Cultura d’Impresa: visto l’ampio interesse delle imprese è già in programma una terza edizione che si terrà nel mese di novembre 2021. Per informazioni: agora@confindustriacuneo.it