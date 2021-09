Torna il Mercato della Sagra della Castagna e del Fungo a Rossana

Domenica 3 ottobre si terrà a il Mercato della Sagra della Castagna e del Fungo a Rossana.

Nonostante le difficoltà derivanti dal perdurare dell’emergenza sanitaria, la Pro loco ha deciso di organizzare, in forma ridotta, la tradizionale kermesse enogastronomica e culturale per cui Rossana è famosa in tutta la provincia.

Durante l’intera giornata di domenica 3 ottobre verrà allestita una mostra mercato con prodotti locali, in particolar modo funghi porcini e castagne Bracalla, la varietà tipica di Rossana.

Sarà possibile anche visitare diverse mostre, come quella micologica a cura del gruppo micologico bovesano “A.M.B.A.C- Cumino APS” presso l’ex confraternita e quella sulla Castagna e le sue varietà in piazza Gazelli. Nella Chiesa Parrocchiale si terranno concerti di musica classica, al mattino e al pomeriggio. Ci sarà intrattenimento musicale per le vie del paese e inoltre nel pomeriggio sarà possibile assistere al concerto del coro dei Polifonici del Marchesato in Piazza Gazelli. Per l’occasione sarà possibile fare una visita guidata all’Ecomuseo della Resistenza Codirosso, trasferitosi recentemente presso i locali di Palazzo Garro. Sempre a Palazzo Garro sarà visitabile la mostra dei lavori del noto pittore rossanese Giorgio Giordano.

Come da tradizione, durante tutta la giornata, i volontari della Pro Loco serviranno le caldarroste “I Mundaj” nello stand situato in piazza Gazelli.

Per partecipare alla mostra mercato sarà necessario l’utilizzo della mascherina, mentre per le esposizioni e i concerti al chiuso sarà obbligatoria l’esibizione del green pass.





Per consultare il programma dettagliato e per qualsiasi info: www.prolocorossana.it, mail: prolocorossana@libero.it