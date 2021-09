Cuneo, dal summit del Saloon solo un “tagliando” di fine mandato per la maggioranza

Era nel novero delle previsioni, ma adesso a certificarlo sono gli stessi referenti delle quattro liste di maggioranza, che, sabato mattina 18 settembre, si ritroveranno al ristorante-pizzeria di San Chiaffredo di Busca: sul tavolo solo questioni amministrative, quelle aperte, quelle da chiudere e quelle che si lasceranno alla valutazione della prossima amministrazione.

Dunque, il tema delle alleanze e il nome del successore del sindaco di Cuneo Federico Borgna non è all’ordine del giorno e se qualcuno lo solleverà si sentirà dire che è presto e che nessuno, oggi come oggi, è attrezzato per dare risposte risolutive.

Le tre liste civiche, pur ribandendo la volontà di essere intenzionate a riproporre l’alleanza col Pd, sanno che nel Partito Democratico c’è fibrillazione.

“Da parte nostra c’è la volontà, più volte espressa, di continuare con la coalizione uscente, visti i positivi risultati ottenuti, ma aspettiamo – afferma Luca Pellegrino, capogruppo di Centro per Cuneo - che il Pd si chiarisca le idee, visto che il dibattito interno, anche in ambito locale, registra posizioni differenti. In ogni caso – aggiunge – sabato sarà semplicemente l’occasione per fare il punto amministrativo sul programma, valutare ciò che è stato fatto e ciò che ancora si può fare in quest’ultimo scorcio di consiliatura”.

Non molto diverso il giudizio di Marco Bertone, coordinatore cittadino di Crescere Insieme. “Capisco le critiche di chi, essendo già in campagna elettorale, attacca a testa bassa la giunta, accusandola di essersi “adagiata”. Credo – afferma Bertone - siano ingenerose, soprattutto considerando i cospicui finanziamenti per le importanti riqualificazioni che andranno a migliorare l’aspetto urbanistico della città. Noi – aggiunge – esprimiamo un giudizio positivo su quel che è stato fatto e semmai intendiamo spronare la giunta a continuare ad operare intensamente in questi ultimi mesi che ci separano dal ritorno alle urne”.

Carmelo Noto parla espressamente di un “tagliando” di fine mandato, “utile – dice – a tutte le forze di maggioranza per fare il punto sullo stato dell’arte”.

Per il capogruppo consiliare Pd si tratta di un incontro “prettamente tecnico- amministrativo” nel corso del quale gli aspetti politici non verranno toccati se non marginalmente.

“Penso – osserva attingendo ad un lessico che gli è caro – che la partita entrerà nel vivo non prima di novembre, quando si conosceranno sia gli esiti del voto amministrativo di Torino, sia ciò che succederà per quando riguarda la scelta del futuro Capo dello Stato”.

“Ritengo – commenta dal canto suo Marco Fino, coordinatore di Cuneo Democratica e Solidale - che l’incontro di sabato sia importante per fare il punto sulle cose fatte e da concludere prima della fine del mandato. Sarà anche l’occasione – annota ancora Fino - per cominciare a programmare i lavori per il prossimo futuro, condividendo apertamente, come sempre, le visioni dei singoli gruppi”.

Come si evince, Cuneo, città capoluogo di provincia, non potrà prescindere dalle vicende politiche nazionali, soprattutto per il Pd, unico partito della coalizione uscente.

Il test elettorale di Torino e gli imminenti congressi cittadini e provinciali del Partito Democratico non fanno dormire sonni tranquilli a Centro per Cuneo, Cuneo Democratica e Solidale e Crescere Insieme.

Ai tavoli del Saloon, il primo round della partita si concluderà verosimilmente a tarallucci e vino.

Invece, per quanto riguarda il futuro della coalizione…. del doman non v’è certezza.