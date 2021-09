“Mobilità Garantita” ad Alba: consegnato il mezzo di trasporto alla Cooperativa Alice

Ha preso il via ufficialmente venerdì 10 settembre il Progetto di Mobilità Garantita nel Comune di Alba con il fine di garantire una maggiore autonomia di spostamento alle persone svantaggiate e con disabilità.

Nella cornice di piazza Risorgimento è avvenuta infatti la consegna del mezzo di trasporto alla Cooperativa Sociale “Alice”.

L’iniziativa è stata promossa dalla Cooperativa Sociale Alice Onlus in collaborazione con PMG Italia SpA e con il patrocinio dei comuni di Alba e Canale.





Nel corso della cerimonia, Loredana di Cristo, presidente di “Alice”, coadiuvata da alcuni ospiti dei Centri Diurni della Cooperativa (“Il Coccio e la Tela”, “Rosaspina” e“Il principe ranocchio”), ha spiegato il significato dell’iniziativa per gli utenti.

Elisa Boschiazzo, assessore alle Politiche Sociali del comune di Alba, ha espresso un plauso ad “Alice” e Pmg per la serietà e l’importanza della finalità del progetto.





Anche il sindaco di Canale, Enrico Faccenda, ha ringraziato per la possibilità di partecipare all’iniziativa contribuendo a creare le condizioni affinchè potesse essere raggiunto un risultato così significativo.





Ha preso parte all’inaugurazione Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio Socio-Assistenziale di Alba e Bra: «Il pullmino non è soltanto un mezzo utile agli spostamenti», ha detto, «è soprattutto un luogo di relazione, dove condividere e sopportare meglio le fatiche della quotidianità. E’ in primis un luogo di socialità e questo rende l’iniziativa ancora più importante».





Presente anche l’Asl che da tempo sostiene le attività di “Alice” facendolo ancor di più, se possibile, in periodo di Covid.

Il Vescovo Mons. Marco Brunetti ha conferito la sua benedizione al nuovo mezzo, definendolo un «Gesto tangibile di inclusione e attenzione, che può consentire alla mentalità della nostra società di crescere sempre di più».





Sono infine intervenuti Pietro Pieroni e Roberta Ezi, in rappresentanza di Pmg Italia Spa, società che da anni si propone di “migliorare la qualità della vita difendendo la diversità e promuovendo l'integrazione”: «Grazie per esservi fidati di Pmg e della Cooperativa “Alice” facendo qualcosa di grande per questi ragazzi», hanno dichiarato ringraziando i tanti imprenditori e sponsor presenti.





All’attivazione del progetto ha contribuito il fondamentale senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali: il finanziamento degli autoveicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio, è infatti possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli stessi.