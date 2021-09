Alba Cheer, sabato 18 settembre scatta la stagione 21\22

La stagione sportiva 2021/22 di Alba Cheer verrà aperta ufficialmente sabato 18 settembre con una giornata di open gym promossa alla Palestra Titans.

Già dal mattino e poi più intensamente nel pomeriggio sarà possibile provare le discipline proposte dalla struttura specializzata negli sport acrobatici sita alle porte di Alba, a Guarene in corso Asti.

In primo piano gli allenamenti di cheerleading, performance cheer e le classi di tumbling, con la presenza degli atleti di Alba Cheer recenti trionfatori ai Ficec Nationals.

Saranno possibili anche prove di tessuti aerei, arti marziali, corsi fitness e di pilates. La segreteria sarà inoltre disponibile per informazioni e iscrizioni ai corsi e alla sala attrezzi.

La partecipazione è libera e gratuita, previa obbligatoria prenotazione. Le attività verranno organizzate ciascuna in specifici orari disponibili nelle locandine promozionali, in modo da contingentare e monitorare le presenze. Lo svolgimento di ciascuna disciplina e l'accesso alla struttura saranno gestiti nel rispetto delle normative in corso e degli specifici protocolli di sicurezza.

Per le prenotazioni è possibile contattare la segreteria allo 0173217824