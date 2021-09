Atletica, Finali Nazionali dei Campionati di Società Assoluti: Anna Arnaudo di scena a Palermo

Sono in programma, nel prossimo fine settimana, le Finali Nazionali dei Campionati di Società Assoluti: gare a Torino (Finale Bronzo) a Palermo (Finale Argento), Agropoli, (Finale B) e Caorle (Finale scudetto).

FINALE ARGENTO (PALERMO). In gara ci sarà Battaglio CUS Torino con la squadra femminile. Il club torinese si presenta con la borgarina Anna Arnaudo al via dei 5000 metri; l’azzurrina è reduce dall’ottimo 3000 siepi ai cds U23 corso in 9:45.86. Nel mezzofondo veloce un’altra azzurra al via: Martina Merlo, impegnata sugli 800 e 1500.

Tra le punte della squadra universitaria anche Great Nnachi: l’allieva, classe 2004, sarà al via dei 100 metri e in pedana nell’asta dove, con 4,07 metri, si presenta con il miglior accredito tra le partecipanti. Nel peso terzo miglior accredito per Sara Verteramo che sarà impegnata anche nel disco. Da seguire poi sui 3000 siepi un’altra giovanissima, Sofia Cafasso, classe 2004 e azzurrina agli Europei U20. Doppio impegno per Elena Corona, al via dei 100hs e 400hs; e per Sara Zoccheddu, in pedana nel lungo e nel triplo. Completano la formazione torinese: Francesca Schena nel martello; Carlotta Cera sui 200; Giulia Maritano sui 400; Beatrice Carpinello nell’alto; Valentina Gramaglia nel giavellotto; Chiara Verteramo sui 5000 metri di marcia.Da segnalare anche la presenza della piemontese Ambra Julita (Atl.Firenze Marathon) nel disco.