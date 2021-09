Cuneo Volley e Draconerium Hotel, prosegue la collaborazione

Prosegue l’ottima collaborazione tra il Cuneo volley e il Draconerium Hotel, sinonimo di qualità, professionalità e accoglienza d’eccezione per le squadre avversarie in trasferta.

Una struttura alberghiera che grazie al ristorante all’interno fornisce un servizio ottimale, assecondando le esigenze dei team sportivi.

«Questa è ormai una partnership consolidata, che quest’anno abbiamo voluto concretizzare con una nostra maggior partecipazione. La mia passione per la pallavolo e la dedizione all’ospitalità hanno trovato in questa collaborazione il giusto connubio. Ci piace pensare d’essere la Casa del volley, ospitando durante le stagioni sportive molti Club e realtà sparse sul territorio italiano. Il nostro staff è in continuo aggiornamento e i nostri servizi evolvono di volta in volta andando a soddisfare le esigenze della nostra clientela sportiva. Inoltre, di grande importanza sono le sinergie che si vengono a creare con altre realtà che orbitano attorno al mondo del volley» - Andrea Silvestro, titolare.

Ai piedi delle famose Vallate Occitane del Piemonte nella Provincia di Cuneo, sorge il DRACONERIUM HOTEL, situato all’imbocco della Città di Dronero a soli 10 minuti da Cuneo e a 90 minuti dai paesaggi vitivinicoli di Langhe e Roero, Patrimonio Mondiale UNESCO.

L’Hotel Draconerium, ideale punto di partenza per le Valli Maira, Grana, Varaita e Po, è un albergo di design moderno, costruito secondo i più adeguati criteri di comodità, efficienza e funzionalità, combinato ad un’ospitalità senza eguali e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.