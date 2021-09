Sono scattati, nella suggestiva cornice di Lavazè, in Val di Fiemme, i Mondiali di skiroll.

A dare il via alla manifestazione le gare juniores laddove Elisa Sordello (Sci Club Entracque Alpi Marittime), unica cuneese al via nella prova individuale in tecnica libera, ha centrato l'undicesima posizione.

Festa in casa Italia per il trionfo di Matteo Tanel nella prova senior maschile. Oggi appuntamento con la sprint.