Volley A2/F: Domani al Palamanera “test match” tra Lpm Bam Mondovì e Pinerolo

La Lpm Bam Mondovì e l’Eurospin Ford Sara Pinerolo domani pomeriggio, con inizio alle ore 16:30, si incontreranno al PalaManera per svolgere un allenamento congiunto. Un “test-match” tra due delle formazioni più ambiziose del prossimo campionato di serie A2 Femminile.

Una sorta di anticipo “soft” rispetto al derby in programma nella 2^ giornata di andata della regular season (17 ottobre), con le due squadre che scenderanno in campo per una gara vera e che metterà in palio 3 pesantissimi punti. Le porte del PalaManera domani saranno aperte anche per il pubblico.

I tifosi e gli appassionati, infatti, potranno assistere al test match nel rispetto delle normative vigenti. In pratica potranno assiepare i gradoni del palazzetto solo le persone munite di “Green pass” (dai 12 anni in su), in seguito alla misurazione della temperatura, rispettando le distanze interpersonali e indossando sempre la mascherina.