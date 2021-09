A Busca torna lo spettacolo dei trattori d'epoca: appuntamento al Parco Museo dell'Ingegno a Busca

Dopo un periodo di assenza dovuto alla pandemia, l’Associazione TRATTORI & TRATTORISTI cerca di riprendere la sua attività programmando esposizioni, incontri, raduni ed eventi di cui tutti hanno sentito la mancanza e soprattutto cerca di allestirli in sicurezza. Con i vaccini si ha la sensazione che le cose stiano migliorando, c’è la speranza e la volontà di ripartire.

Alla luce di queste considerazioni l’Associazione TRATTORI & TRATTORISTI in stretta collaborazione con l’Associazione Culturale “INGENIUM” e con il Club TRATTORI D’EPOCA PIEMONTE organizza un’esposizione statica di trattori d’epoca.

Appuntamento domenica 3 ottobre a Busca in viale Monsignor Leone Ossola 1 presso il Parco museo dell’Ingegno (ex Convento dei Frati Cappuccini), per testimoniare e condividere, nel rispetto delle prescrizioni e delle normative vigenti (D.L. 6 agosto 2021 n. 111), il patrimonio tecnico, meccanico, industriale frutto dell’intelligenza e capacità di coloro che ci hanno preceduti.