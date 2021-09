Confartigianato Cuneo inaugura i nuovi uffici del recapito di Santo Stefano Belbo

«Confermare sempre più la vicinanza della Confartigianato agli imprenditori e alle loro famiglie, rafforzando il legame con territorio e istituzioni locali».

Così Luca Crosetto e Daniele Casetta, presidente provinciale di Confartigianato Cuneo e presidente della Zona di Alba, commentano la ricollocazione in nuovi e più funzionali locali dell’ufficio recapito di Santo Stefano Belbo, operativo a partire dal prossimo 27 settembre.

L’ufficio, sito in Via XX Settembre 18-20, insieme alle 12 “sedi di zona” (Alba, Borgo S.D., Bra, Carrù, Ceva, Cuneo, Dogliani, Dronero, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano) e agli altri 6 “uffici recapito” (Bagnolo Piemonte, Busca, Canale, Garessio, Peveragno e Racconigi), rappresenta uno dei tanti “punti di ascolto” della Confartigianato Cuneo sul territorio provinciale.

«Da sempre – spiegano Crosetto e Casetta – uno dei punti di forza della nostra Associazione è proprio la presenza capillare in provincia e il radicamento sul territorio. Questo ci permette di essere più vicini alle imprese, andando a intercettare esigenze e problematiche che risultano così differenti in un territorio grande come il nostro. Attraverso i nostri sportelli diamo concretezza alla nostra azione di rappresentanza e tutela del comparto artigiano e affianchiamo gli imprenditori con un ampio ventaglio di servizi, consulenze e opportunità, proponendoci alle imprese come un partner affidabile per nascere, competere e crescere in un mercato in continua evoluzione, grazie ad un sistema di soluzioni innovative e integrate».

L’inaugurazione si svolgerà lunedì 27 settembre, alle ore 11.00.