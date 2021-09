La Nuova Fontauto cerca disegnatori SolidWorks

La Nuova Fontauto di Boves, azienda da più di un secolo nella realizzazione di veicoli blindati, apre le candidature in seguito ad ampliamento organico di progettisti, disegnatori ed ingegneri con esperienza pregressa e non nel settore auto-motive, con conoscenza dei programmi Solidworks e/o Rhinoceros o più semplicemente con capacità propositive, forte senso d'appartenenza e desiderio di realizzazione lavorativa.



Per candidature inviare una e-mail a info@nuovafontauto.com