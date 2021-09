Cosa sta guidando l'ultima corsa al rialzo di Bitcoin secondo gli esperti

Il 2019 è stato l'anno migliore per Bitcoin. Sembra che il 2020 sia ancora migliore. Vedendo come Bitcoin si è comportato durante tutto l'anno e come novembre è stato il punto di svolta per gli investitori e i commercianti di Bitcoin, ci aspettiamo grandi cose da Bitcoin negli anni a venire.

Bitcoin ha visto un aumento costante nella seconda metà del 2020. Sebbene sia certamente una buona notizia per gli investitori e i trader di Crypto godersi il profitto, è anche importante sapere perché il mercato si è comportato in questo modo.

Senza la giusta comprensione del mercato, potresti impegnarti troppo nel tuo impegno di investimento. Potresti trovare utile la guida al trading di Bitcoin su bitcoin-prime.app/it/ . Questa guida copre tutte le situazioni nel mercato del trading e offre soluzioni con il metodo di investimento.

Cosa sta guidando l'ultima corsa al rialzo di Bitcoin?

Ci sono molte teorie e ipotesi sulla forza che sta guidando l'ultima corsa di Bitcoin. Ogni esperto ha qualcosa di nuovo da dire. Alcuni credono che i fattori politici abbiano svolto un ruolo fondamentale, mentre altri credono che Bitcoin abbia aiutato se stesso a raggiungere nuove vette.

Con una ricerca approfondita, questo è ciò che pensiamo.

Valutazione del prezzo di Bitcoin

Sappiamo tutti che il prezzo di Bitcoin dipende dai membri della rete Blockchain. Rispetto al 2017, la corsa al rialzo del 2020 è più efficace perché il numero di investitori e trader è triplicato. Se vediamo solo il 2020, il prezzo del Bitcoin ha visto un aumento di prezzo superiore al 600%.

Quando la pandemia ha colpito il mondo, le persone erano in uno stato di panico e hanno iniziato a liquidare i loro beni. Ciò ha fatto scendere la valutazione del prezzo di Bitcoin a $ 3000. Vedendo il crollo dell'infrastruttura Bitcoin, la gente pensava che questo sarebbe stato l'ultimo anno per Bitcoin.

Tuttavia, mancano un paio di giorni al 2021 e al prezzo attuale di $ 26.800. Sì, lo hai letto correttamente. Questa è una delle forze che sta spingendo l'ultima folle corsa al toro di Bitcoin.

Ecosistema di regolazione della criptovaluta migliorato

Rispetto al 2017, quando pochissime persone erano a conoscenza di Criptovaluta e Bitcoin, il 2020 è l'anno in cui il numero di trader e investitori ha visto un aumento del 200% degli investitori e delle operazioni.

C'erano piattaforme limitate da cui le persone potevano acquistare e scambiare Bitcoin. Tuttavia, oggi è diverso. Troverai diverse piattaforme che offrono servizi di scambio e scambio. Inoltre, la rete si è ampliata per snellire la regolamentazione.

Le grandi aziende tecnologiche come PayPal hanno adottato misure per trascinare le criptovalute nel mainstream integrando le criptovalute nei loro servizi. Proprio di recente, PayPal ha introdotto una nuova funzionalità nei propri servizi in cui gli utenti possono inviare e ricevere denaro in criptovalute. PayPal sta persino pianificando di lanciare una nuova funzionalità nel primo trimestre del 2021, in cui le persone possono acquistare online con le criptovalute sulla rete PayPal di 26 milioni di rivenditori e distributori.

Aumenta la consapevolezza

A causa del COVID 19, le persone sono state costrette a trascorrere il loro tempo nelle loro case. Quando il governo ha chiesto alle persone di andare senza contanti, le persone hanno iniziato a cercare nuove transazioni finanziarie digitali. È qui che le criptovalute afferrano l'opportunità.

Entro i primi tre mesi di quarantena, il numero di trader e investitori è aumentato notevolmente. Le persone erano ora consapevoli dell'esistenza delle criptovalute e dei vantaggi che offre rispetto alle valute legali e alle transazioni finanziarie tradizionali.

Pacchetti di stimolo

I pacchetti di stimolo sono gli sconti che il governo concede ai cittadini per stimolare l'economia lenta. A questo punto, stai pensando che come mai questo può potenziare l'ultima corsa al rialzo di Bitcoin. Bene, guarda la questione con gli occhi di un investitore.

Con l'aumento dei pacchetti di stimolo, quando l'economia è in bilico, le valute legali devono affrontare la minaccia dell'inflazione. Quindi, gli investitori e i trader vedono questa come un'opportunità per spostare i propri asset sulle criptovalute (vedendo come si comportano le criptovalute sul mercato).

Take Away

Ora sai quale potrebbe essere la forza trainante dell'ultima corsa al rialzo di Bitcoin. Vorrei essere chiaro. Queste sono solo speculazioni. Abbiamo dimostrato la nostra speculazione con eventi della vita reale. Ora sta a te convalidare quanto abbiamo detto. Se pensi che ci possano essere altre cose che potrebbero essere state aggiunte qui. Sentiti libero di suggerirci di seguito.