Riaperte le iscrizioni alla 68^ Targa d’oro Città di Alassio

Sono state riaperte nei giorni scorsi le iscrizioni alla Targa d’oro Città di Alassio, gara internazionale di bocce, specialità volo, la cui 68esima edizione è in programma sabato 9 e domenica 10 ottobre.

Tre, come ormai tradizione, i tabelloni previsti: la Targa d’oro Senior a quadrette, la Targa Rosa (femminile a coppie) e la Targa Junior (a coppie, categoria Under 15, con la possibilità di un Under 12 per formazione).

L’organizzazione, per motivi logistici, ha deciso di annullare, per quest’anno, la gara Junior riservata alla categoria Under 18.



Tutte le informazioni per prendere parte alla competizione sono disponibili sul sito www.boccealassio.it, all’interno del quale è possibile trovare anche l’elenco provvisorio degli iscritti. Sono rimaste in elenco quelle che avevano perfezionato la loro iscrizione del 2020 e non hanno richiesto la cancellazione. Le iscrizioni restano aperte sino a fine mese (e sono confermate solo se è in regola il pagamento).



E’ ovviamente possibile apportare modifiche alla composizione della formazione, con apposita comunicazione da trasmettere a boccealassio@gmail.com. Numerose sono le adesioni giunte sinora dall’estero: molti team francesi, ma ci saranno anche quadrette da Russia e Stati Uniti.



Alassio iridata

Continua intanto anche il conto alla rovescia in vista del Mondiale Femminile & Senior, che avrà luogo al Palaravizza di Alassio da lunedì 11 a sabato 16 ottobre, con otto titoli in palio. Una ventina sono i Paesi che hanno già confermato la loro partecipazione. Il sito di riferimento è www.alassio2021.com.



In occasione del Mondiale, si terrà anche un importante convegno sullo sport al femminile, con illustri relatori e testimonianze di grande interesse. L’appuntamento è il pomeriggio di martedì 12 (giornata in cui avrà luogo anche la cerimonia d’apertura della rassegna iridata) e la mattinata di mercoledì 13.