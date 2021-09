A Prunetto si inaugura “Villa Giulietta”

Sabato 25 settembre 2021, alle ore 10,30, la Società “Agathon S.r.l” inaugura nel territorio del Comune di Prunetto un’importante struttura, “Villa Giulietta”, che sarà destinata ad accogliere una nuova residenza dedicata alla cura dei disturbi alimentari per persone obese affette da DAI, disturbi di alimentazione incontrollata. Si tratta di una cascina storica, anticamente conosciuta come Cascina Costa, in cui sono stati effettuati sostanziali opere di restauro conservativo per non alterarne la bellezza architettonica volti anche ad ospitare una moderna struttura sanitaria. Villa Giulietta può così avvantaggiarsi di poter ammettere 20 pazienti in un parco di 7000 metri quadrati corredato da una magnifica piscina estiva. All’interno si trovano la palestra oltre a piacevoli sale di soggiorno e incontro con i visitatori dei pazienti. Il progetto terapeutico scientifico è curato dalla Dottoressa Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, direttore UOC psichiatria e riabilitazione DNA USL1 della Regione Umbria, presidente SIRIDAP, docente Università Campus Biomedico di Roma e direttore del Numero Verde Nazionale SOS Disturbi Alimentari della Presidenza del Consiglio e dell’Istituto Superiore di Sanità. A livello occupazionale verranno impiegati tra i 15 e 20 operatori con formazione appropriata e specifica. Villa Giulietta, prima struttura in questo campo scientifico del territorio, conferma la funzione di accoglienza dell’Alta Langa, luogo privilegiato per bellezza paesaggistica e cura di sé.