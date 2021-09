Saluzzo, domani Sport in piazza e Negozi in strada

Domenica 19 settembre, a Saluzzo: "Negozi in strada" e "Sport in piazza". Dalle 9 alle 20 nelle vie e piazze cittadine, le 73 attività commerciali aderenti all’iniziativa offriranno sconti e promozioni sui loro articoli.

La manifestazione giunge alla sua 40esima edizione all’insegna della sinergia organizzativa tra la Confcommercio di Saluzzo e il Centro Commerciale naturale (Ccn) della città del Marchesato ed ha il patrocinio del Comune.

Animazioni in strada con gonfiabili per i bambini e musica filodiffusa lungo i percorsi dello shopping.

In contemporanea dalle 10 alle 18 nello spazio della ex Caserma Musso "Sport in piazza", la manifestazione in cui si presenteranno le associazioni sportive del territorio con il menù di proposte per il nuovo anno scolastico e per gli appassionati di sport.

Prevista la presenza di tanti atleti e momenti di esibizione. Un’ospite speciale, il ciclista Jacopo Mosca che corre per il team Trek-Segafred e che arriverà in bici a Saluzzo accompagnato dal giornalista dell’Eco del Chisone Aldo Peinetti.

Presenterà la giornata un giornalista del mondo sportivo, Daniele Galosso di TuttoSport. L’evento vuole essere anche occasione per invitare i giovanissimi ad avvicinarsi allo sport portando loro esempi di impegno, dedizione e grande passione.

Bar interno aperto per la durata di tutta la manifestazione di Sport in piazza:

Dalle 10.30 presentazione della kermesse e chiacchierata con l’ospite.Dalle ore 11 alle ore 12.30 circa - le Associazioni Sportive si presentano sul palco Dalle ore 15 alle ore 16.30 circa - le Associazioni Sportive si presentano sul palco

Ore 16.30 - La Città di Saluzzo premia Società e Atleti che si sono distinti raggiungendo la vetta dei rispettivi Campionati Nazionali.

A seguire - il sorteggio dei premi di Sport in Piazza

