Cuneo, la città del futuro: tante idee e partecipazione per l’Agorà democratica (Foto)

Soddisfatti gli organizzatori dell’Agorà democratica di ieri pomeriggio, in piazza Virginio, dal titolo “Cuneo, la città del futuro”, dove tante persone hanno seguito e sono intervenute al confronto per disegnare una prospettiva per il capoluogo e i territori della Granda.

Molti giovani ragazzi e ragazze hanno preso la parola per offrire i propri spunti e le proprie idee, e per chiedere una città che offra maggiori opportunità alle nuove generazioni.

“Sono felice che anche a Cuneo le Agorà democratiche si siano dimostrate capaci di rappresentare un momento inclusivo, in cui senza sigle ma con le idee si prova a scrivere qualcosa di nuovo per le nostre comunità. – dichiara la deputata Chiara Gribaudo, promotrice dell’evento - Abbiamo avuto il contributo di comitati di quartiere, di associazioni cittadine, di giovani impegnati nell'amministrazione, di singoli impegnati per ripulire la città.

Nei prossimi giorni faremo sintesi di tutto quanto è emerso dall’iniziativa di ieri, le proposte saranno pubblicate sulla piattaforma online delle Agorà dove potranno essere lette e discusse da tutti.

E’ stato un esercizio di ascolto molto importante, mi ha colpito soprattutto la domanda di attenzione che viene dal mondo della cultura e di chi chiede inclusione, partecipazione, condivisione delle scelte per la comunità.

Mi auguro che le proposte dei partecipanti possano essere un patrimonio comune e un punto di partenza per tutti coloro che appartengono al centrosinistra, e che vogliono costruire la Cuneo di domani”.