Festa a Pollenzo per i 150 laureati dell'Università di Scienze Gastronomiche (FOTO)

Grande partecipazione venerdì 17 settembre al Graduation Day dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Una cerimonia pensata appositamente per tutti quegli studenti italiani e internazionali che hanno conseguito i diplomi di laurea e di Master durante il lungo periodo della pandemia tra il 2020 e 2021.

Molti di loro hanno discusso e presentato il loro elaborato finale a distanza e online e non hanno potuto celebrare collettivamente, come tradizione a Pollenzo, questo importante traguardo.

Erano in 150 di 21 diverse nazionalità e provenienza: Italia, Austria, Brasile, Bulgaria, Colombia, Danimarca, Germania, Giappone, India, Israele, Kenya, Messico, Olanda, Regno Unito, Russia, Senegal, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tanzania.

La giornata è iniziata con il classico corteo degli studenti abbigliati in tocco e tabarro da Cascina Albertina fino al Quadrilatero dell’Agenzia di Pollenzo.

La cerimonia si è svolta nel rispetto delle attuali disposizioni in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19.

Erano presenti il presidente UNISG Carlo Petrini, il nuovo rettore Bartolomeo Biolatti e l'uscente Andrea Pieroni, oltre a tutti i rettori che si sono succeduti sin dalla fondazione dell'università: Alberto Capatti, Valter Cantino Piercarlo Grimaldi.

Ospite d’onore Francesca Lavazza, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Lavazza.

Hanno partecipato anche Alessandra Roversi, alumna UNISG svizzera (Programme Officer presso l’Agenzia della Confederazione Svizzera per la Cooperazione Internazionale (DSC), già consulente nel campo della food policy, della comunicazione e della sostenibilità presso enti governativi svizzeri e organizzazioni non governative svizzere ed internazionali) e Duncan Okech, alumno UNISG keniota, che oggi lavora per la Cooperativa Valdibella di Camporeale (Palermo), coautore del libro “Tieni il tuo sogno seduto accanto a te”, Giunti Slow Food Editore.