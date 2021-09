Il regalo dei fratelli Vallati a Borgo San Dalmazzo: una postazione DAE in Largo Argentera (FOTO)

Hanno fatto un bel regalo alla città in cui vivono e lavorano. I fratelli Vallati hanno donato una postazione DAE a Borgo San Dalmazzo, attraverso il progetto BattiKuore.

L'inaugurazione è avvenuta questa mattina, sabato 18 settembre, in Largo Argentera.

Sono tutti giovani. Luca ha 28 anni e gestisce il bancone del torrone itinerante che ogni inverno si piazza proprio in Largo Argentera. Gabriele e Giorgio, rispettivamente di 35 e 20 anni, hanno aperto il ristorante “Gnun Sens” in via Marconi. Letizia ha 16 anni e fa la studentessa.

“Lo abbiamo fatto per restituire qualcosa alla città di Borgo che ci ha dato tantissimo”, spiega Luca Vallati che ha svelato la postazione e la targa.

All'inaugurazione era presente anche il sindaco Gian Paolo Beretta con l'assessore Beppe Bernardi: “Grazie alla generosità di questi fratelli. È molto importante avere una città cardioprotetta. Il loro gesto è utile e contagioso”.

Per Borgo si tratta della quattordicesima postazione salvavita. Entro fine anno ne verranno messe altre due: una nel parcogiochi del Tesoriere e l'altra sull'auto dei vigili urbani.

Il defibrillatore è stato installato all'interno di un totem in largo Argentera a disposizione di tutti i cittadini. I Dae sono in grado di leggere la presenza del battito cardiaco nel paziente e somministrare autonomamente le scariche necessarie.

Rosario Lo Forte, ideatore del progetto BattiKuore: “Bene avere tante postazioni salvavita, ma è altrettanto fondamentale fare la formazione. Dobbiamo essere in grado di saperle usare”.

È in programma un corso BLSD (Rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore semiautomatico) giovedì 30 settembre nella sede borgarina della Croce Rossa per chi non l'ha mai fatto, e un corso di refresh giovedì 23 settembre.

In Granda ogni giorno tre persone vengono colpite da arresto cardiaco (200 in tutta Italia) e i primi 5 minuti sono decisivi. Ecco perchè il comune di Borgo San Dalmazzo ha deciso di aderire al progetto BattiKuore.

L'arresto cardiaco può colpire tutti e in qualsiasi momento. Grazie ai DAE, qualsiasi persona può salvare una vita. Questi dispositivi salvavita consentono di incrementare materialmente il grado di sicurezza della salute di tutti i cittadini

Il progetto BattiKuore consiste nella fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici di emergenza, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.