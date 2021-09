Calcio Serie D - Il Fossano di Viassi riparte dal Ligorna: "In campo con attenzione e determinazione fin dalla prima partita"

Dopo il positivo debutto nella stagione 21\22 (vittoria contro il Chieri in Coppa Italia con superamento del primo turno) il Fossano di Fabrizio Viassi si prepara a sfidare il Ligorna nella prima di campionato.

Ripartire dalla parte finale della scorsa annata, caratterizzata da prestazioni e risultati che hanno portato alla salvezza, sarà la priorità del nuovo Fossano. Un gruppo giovane ed ambizioso, pronto a giocarsi le proprie carte fino alla fine.

Viassi alla vigilia dell'incontro con il Ligorna (fischio d'inizio alle 16 al "Pochissimo"): "Mi aspetto di iniziare come abbiamo finito lo scorso campionato. Quindi con spirito giusto, attenzione e determinazione agonistica. La vittoria in Coppa è da tenere in considerazione fino ad un certo punto. Naturalmente ci sono state indicazioni positive e negative, io devo guardare tutto. Servirà la giusta mentalità fin dalla prima partita. Siamo una squadra giovane e non possiamo permetterci di non giocare con la massima attenzione. Ognuno dovrà fare la sua parte in questo senso, ovvero giocare con l'atteggiamento che serve. Le qualità dei singoli ci sono, tutto dipenderà dalla testa. Alzare l'asticella? Lo devono fare i giocatori, io punto sempre in alto. La squadra è costruita per la salvezza ma dobbiamo avere voglia di stupire, magari inducendo gli osservatori di squadre di categorie superiori a venire a vedere le nostre partite come già accaduto in questi anni."