Volley A2/F: il test-match tra Lpm Bam Mondovì e Pinerolo termina 3-1, il commento dei tecnici Solforati e Marchiaro (VIDEO)

Passano i giorni e si avvicina sempre di più l'atteso inizio del Campionato di serie A2 Femminile, previsto nel week-end del 9-10 ottobre. Nel frattempo le squadre continuano ad allenarsi, intensificando la ricerca dei giusti meccanismi di gioco e del ritmo gara.

In tale ottica appaiono fondamentali gli allenamenti congiunti, come quello che si è svolto questo pomeriggio al PalaManera tra la Lpm Bam Mondovì e l'Eurospin Ford Sara Pinerolo. Un test-match tra due delle formazioni più attrezzate del girone B. Le Pumine sono apparse leggermente più avanti nella preparazione rispetto alle avversarie, ma per entrambe le squadre, come è naturale che sia in questa fase, sono emerse note positive e altre da accordare.

Da segnalare che il Pinerolo si è presentato a Mondovì senza la sua "punta di diamante" Valentina Zago, in permesso per motivi familiari. Ecco alcuni momenti del test-match odierno e a seguire il commento dei due allenatori:

Il commento dell'allenatore dell'Eurospin Ford Sara Pinerolo Michele Marchiaro:

Ecco le impressioni dell'allenatore della Lpm Bam Mondovì Matteo "Bibo" Solforati: